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25.03.20 07:43

Ми створили "мозковий центр" для реагування на економічні виклики, - Шмигаль

Представники аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу Президента домовилися створити відкриту платформу для розробки рішень, які можуть впливати на економічні виклики,

Ми створили "мозковий центр" для реагування на економічні виклики, - Шмигаль

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у телеграмі. 

"Сьогодні я провів відеозустріч із представниками аналітичних центрів, українського бізнесу та Офісу Президента. На ній ми домовилися, що формуємо відкриту стратегічну платформу, створену на засадах професіоналізму", - написав Шмигаль.

Прем'єр-міністр України зауважив, що країна має мобілізувати ресурси для реагування на економічні виклики.

На його думку, платформа буде "мозковим центром", який розроблятиме рішення щодо реагування на надзвичайні економічні проблеми.

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