Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.03.20 07:36

Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, СПГ та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб

24 березня збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню.

Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, СПГ та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, противник обстріляв позиції українських сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено чотири обстріли, а саме:

- поруч із Красногорівкою - зі станкового протитанкового гранатомета;
- у районі населеного пункту Березове - зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Мар'їнки - зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Павлополя - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

- неподалік Новоолександрівки - з 82-мм мінометів - 4 міни;
- поруч із Кримським - з мінометів калібру 82 мм - 10 мін, озброєння БМП-1 і великокаліберних кулеметів;
- поблизу Новотошківського - з 82-мм мінометів - 11 мін і станкового протитанкового гранатомета;
- у районі населеного пункту Травневе - дві міни з міномета калібру 82 мм і станкового протитанкового гранатомета.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ припинили пропускати жителів ОРДЛО на окуповану територію, - Держприкордонслужба

"Вогнем у відповідь підрозділи Об’єднаних сил припинили збройні провокації.

Окрім цього, противник зі стрілецької зброї здійснив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що вчора, 24 березня, втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

Водночас, за даними штабу, з початком цієї доби російські окупаційні війська обстріляли наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Обстріл було зафіксовано поблизу Авдіївки – з автоматичного станкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника.

За поточну добу втрат немає", - повідомили в пресцентрі ОС.

Ворог за добу вісім разів обстріляв позиції ОС на Донбасі, застосувавши 82-мм міномети, СПГ та озброєння БМП. Втрат немає, - штаб 01

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100