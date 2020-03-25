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25.03.20 07:59

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 18,9 тис. осіб, інфіковано - 422,9 тис., одужали - 108,5 тис.

Станом на 6:45 за часом середи, у світі налічується 422 тис. 989 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19, кількість жертв інфекції досягла 18 тис. 916 осіб, одужали майже 108 578 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Видання веде електронний підрахунок кількості хворих, померлих і тих, які вилікувалися, заснований на офіційних даних відповідних країн.

У Європі за кількістю хворих і летальних випадків продовжує лідирувати Італія. Так, у країні зафіксовано 6820 смертних випадків унаслідок спричиненої коронавірусом пневмонії. Загалом зареєстровано 69 176 хворих.

В Іспанії зафіксовано 42 058 хворих (померли 2991), Німеччині - 32 991 (159), Франції - 22 633 (1100), Великій Британії - 8164 (422), Швейцарії - 9877 (122), Нідерландах - 5585 (276), Австрії - 5283 (28), Бельгії - 4269 (122), Норвегії - 2866 (12), Португалії - 2363 (33), Швеції - 2299 (40), Туреччині - 1872 (44), Данії - 1718 (32), Чехії - 1394 (три), Ірландії - 1329 (сім).

Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 18,9 тис. осіб, інфіковано - 422,9 тис., одужали - 108,5 тис. 01

У США зафіксовано 55 222 інфікованих, 703 смертельні випадки.

У Бразилії коронавірус виявлено у 2247 осіб, померли 46, у Канаді - у 2792, 20 випадків смерті.

В Азії на першому місці залишається Китай, де з грудня минулого року кількість жертв коронавірусу досягла 3,277 тис. осіб, зареєстровано 81 591 випадок захворювання.

В Ірані кількість жертв досягла 1934, тоді як 24 811 заразилися.

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У Південній Кореї зареєстровано 126 випадків смерті унаслідок захворювання, що викликається вірусом, загальна кількість хворих у країні досягла 9137.

В Україні, за даними центру Джона Гопкінса, 102 хворих і троє померли від коронавірусу.

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано ще більш ніж у 150 країнах і районах світу.

Як повідомлялося, раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.

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