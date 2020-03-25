Кількість жертв коронавірусу у світі перевищила 18,9 тис. осіб, інфіковано - 422,9 тис., одужали - 108,5 тис.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу.

Видання веде електронний підрахунок кількості хворих, померлих і тих, які вилікувалися, заснований на офіційних даних відповідних країн.

У Європі за кількістю хворих і летальних випадків продовжує лідирувати Італія. Так, у країні зафіксовано 6820 смертних випадків унаслідок спричиненої коронавірусом пневмонії. Загалом зареєстровано 69 176 хворих.

В Іспанії зафіксовано 42 058 хворих (померли 2991), Німеччині - 32 991 (159), Франції - 22 633 (1100), Великій Британії - 8164 (422), Швейцарії - 9877 (122), Нідерландах - 5585 (276), Австрії - 5283 (28), Бельгії - 4269 (122), Норвегії - 2866 (12), Португалії - 2363 (33), Швеції - 2299 (40), Туреччині - 1872 (44), Данії - 1718 (32), Чехії - 1394 (три), Ірландії - 1329 (сім).

У США зафіксовано 55 222 інфікованих, 703 смертельні випадки.

У Бразилії коронавірус виявлено у 2247 осіб, померли 46, у Канаді - у 2792, 20 випадків смерті.

В Азії на першому місці залишається Китай, де з грудня минулого року кількість жертв коронавірусу досягла 3,277 тис. осіб, зареєстровано 81 591 випадок захворювання.

В Ірані кількість жертв досягла 1934, тоді як 24 811 заразилися.

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У Південній Кореї зареєстровано 126 випадків смерті унаслідок захворювання, що викликається вірусом, загальна кількість хворих у країні досягла 9137.

В Україні, за даними центру Джона Гопкінса, 102 хворих і троє померли від коронавірусу.

Менше 1 тис. випадків зараження коронавірусом зафіксовано ще більш ніж у 150 країнах і районах світу.

Як повідомлялося, раніше гендиректор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус оголосив про пандемію у зв'язку з продовженням поширення у світі коронавірусу.