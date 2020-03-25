Відкласти, скасувати або обміняти: в МАУ пояснили, як українці можуть повернути гроші за скасовані рейси

Для вирішення питання з анульованими квитками "Міжнародних авіаліній України" (МАУ) є кілька варіантів. Про це РБК-Україна розповіли в пресслужбі авіакомпанії, передає Цензор.НЕТ.

Пасажирам потрібно звернутися за спеціальною формою зворотного зв'язку на сайті авіакомпанії. У МАУ уточнили, що зараз всі опції, доступні пасажирам скасованих рейсів, є на сайті компанії.

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Перший варіант - відкласти подорож після 4 квітня тим самим маршрутом у тому самому класі.

Другий - "скасувати подорож" і "повернути гроші за квиток або ту його частину, яка не була використана через скасування рейсів".

Третє рішення - "обміняти невикористаний квиток або його невикористану частину на іменний промокод з додатковим бонусом у 25% вартості невикористаного квитка".

При цьому замінити квиток на політ спецрейсом для повернення з-за кордону неможливо, оскільки у разі скасування регулярного рейсу "він виводиться з системи бронювання, зникає з неї".

"Спецрейс для вивезення українців додому заводиться в систему за іншим алгоритмом. Система не бачить зв'язку між скасованим регулярним рейсом і спецрейсом, тому таке перебронювання технічно неможливо", - сказали в пресслужбі авіакомпанії.