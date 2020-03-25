Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.03.20 09:12

"Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернутися до роботи

Він закликав губернаторів штатів і мерів скасувати карантин.

"Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернутися до роботи

Президент Бразилії Жаїр Болсонару закликає бразильців повернутися до роботи і припинити паніку через пандемію коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Болсонару закликав до продовження "нормального життя" і збереження робочих місць.

У зверненні до нації президент Бразилії закликав мерів і губернаторів штатів скасувати карантинні заходи, які призвели до того, що Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу майже зупинилися.

"Ми маємо повернутися до нормального життя. Кілька штатів і мерії мають відмовитися від політики "випаленої землі" - сказав він.

Також читайте: Українців із Бразилії евакуює польська авіакомпанія, - Дещиця

Він сказав, що жахлива ситуація в Італії не повториться в Бразилії через більш молоде населення країни Латинської Америки і більш теплий клімат. Також президент Бразилії вважає, що більшості людей нічого бояться, оскільки вони перехворіють у легкій формі.

Згідно з даними уряду, кількість смертей від коронавірусу в Бразилії у вівторок зросла із 34 до 46, а кількість випадків захворювання - до 2201 із 1891.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100