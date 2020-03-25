"Ми маємо повернутися до нормального життя", - президент Бразилії Болсонару закликав скасувати карантин і повернутися до роботи

Президент Бразилії Жаїр Болсонару закликає бразильців повернутися до роботи і припинити паніку через пандемію коронавірусу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Болсонару закликав до продовження "нормального життя" і збереження робочих місць.

У зверненні до нації президент Бразилії закликав мерів і губернаторів штатів скасувати карантинні заходи, які призвели до того, що Ріо-де-Жанейро і Сан-Паулу майже зупинилися.

"Ми маємо повернутися до нормального життя. Кілька штатів і мерії мають відмовитися від політики "випаленої землі" - сказав він.

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Він сказав, що жахлива ситуація в Італії не повториться в Бразилії через більш молоде населення країни Латинської Америки і більш теплий клімат. Також президент Бразилії вважає, що більшості людей нічого бояться, оскільки вони перехворіють у легкій формі.

Згідно з даними уряду, кількість смертей від коронавірусу в Бразилії у вівторок зросла із 34 до 46, а кількість випадків захворювання - до 2201 із 1891.