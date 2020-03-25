Росія маніпулює пандемією коронавірусу заради зняття санкцій, - Кулеба

Як повідомили в пресслужбі МЗС України, про це йшлося в телефонній розмові Кулеби і Йеппе Кофода у вівторок ввечері. передає Цензор.НЕТ.

Кулеба привернув увагу данського колеги до спроб Росії маніпулювати пандемією і закликати до зняття санкцій під прикриттям гуманітарних міркувань.

"Це маніпуляція, бо ЄС запровадив санкції не через коронавірус, а через агресію Росію проти України. Відповідно, вони можуть бути пов’язані виключно з виконанням Росією своїх зобов’язань у контексті мирного врегулювання та деокупації українських територій Донбасу та Криму", - наголосив глава МЗС.

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У свою чергу Йеппе Кофод запевнив Кулебу, що розділяє саме такий підхід.

Кулеба також обговорив з колегою допомогу українцям, які зараз через обмеження подорожей залишаються в Данії.

"Буду якщо на час пандемії Данія не буде застосовувати санкції за протерміновані документи для тих, хто нині не може виїхати з країни. Зі свого боку, Україна надаватиме аналогічне сприяння громадянам Данії", - зауважив Кулеба.