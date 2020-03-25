Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.03.20 09:16

Росія маніпулює пандемією коронавірусу заради зняття санкцій, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив главу МЗС Данії про маніпуляції РФ пандемією коронавірусу заради зняття санкцій, і попросив донести це застереження до інших колег у країнах ЄС.

Росія маніпулює пандемією коронавірусу заради зняття санкцій, - Кулеба

Як повідомили в пресслужбі МЗС України, про це йшлося в телефонній розмові Кулеби і Йеппе Кофода у вівторок ввечері. передає Цензор.НЕТ.

Кулеба привернув увагу данського колеги до спроб Росії маніпулювати пандемією і закликати до зняття санкцій під прикриттям гуманітарних міркувань.

"Це маніпуляція, бо ЄС запровадив санкції не через коронавірус, а через агресію Росію проти України. Відповідно, вони можуть бути пов’язані виключно з виконанням Росією своїх зобов’язань у контексті мирного врегулювання та деокупації українських територій Донбасу та Криму", - наголосив глава МЗС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерреш закликав зняти санкції з Росії та інших злочинних режимів

У свою чергу Йеппе Кофод запевнив Кулебу, що розділяє саме такий підхід.

Кулеба також обговорив з колегою допомогу українцям, які зараз через обмеження подорожей залишаються в Данії.

"Буду якщо на час пандемії Данія не буде застосовувати санкції за протерміновані документи для тих, хто нині не може виїхати з країни. Зі свого боку, Україна надаватиме аналогічне сприяння громадянам Данії", - зауважив Кулеба.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100