44 людини з підозрою на коронавірус перебувають у Львівській інфекційній лікарні, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"За вечір 24 ​​і ніч 25 березня в області з підозрою на коронавірус звернулися ще 7 осіб ... Пацієнти з міста Львова, Золочева та Хмельницької області. Загалом на лікуванні в обласній клінічній лікарні перебувають 44 людини, ще 46 людей - на самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Стан усіх хворих - середньої тяжкості або близький до задовільного. В 1 пацієнтки наближений до важкого.

Загалом на Львівщині за весь час з підозрою на COVID-19 звернулися 127 осіб.

За результатами тестів у 6 осіб - грип. Ще 2 результати тестів - негативні на коронавірус. За весь час загалом у 29 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус перебувають 96 осіб. У двох пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Одна людина перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, - ДСНС