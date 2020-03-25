Через грип вмирають тисячі людей, але ми не "відключаємо" країну: американцям потрібно йти на роботу, - Трамп про коронавірус

"Нам потрібно повернутися до роботи", - сказав Трамп, виступаючи в ефірі телеканалу Fox News у вівторок. передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Через грип вмирають тисячі людей. І при цьому ми ніколи не "відключали" через це країну. Ще більше людей ми втрачаємо в аваріях. І ми при цьому не просимо автовиробників припинити робити машини", - зазначив він.

Трамп підкреслив, що люди вмирають від грипу, але ще більше людей можна втратити, якщо "країна опиниться у великій рецесії або депресії".

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За словами Трампа, США "не були створені, щоб залишатися без роботи".

"Люди не хочуть бути замкненими в будинку або в квартирі", - сказав він.

"Ви знаєте, можна зруйнувати країну таким чином, припиняючи роботу в ній. У нас були найкращі економічні показники в історії країни три тижні тому, а потім несподівано все довелося зупинити", - додав президент.

Станом на ранок 25 березня в США зафіксовано 54 916 інфікованих коронавірусів, 784 з них померли.

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