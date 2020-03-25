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25.03.20 09:38

Близько 30 осіб, які прибули з країн Балтії, відправили на обсервацію в Дніпрі

Близько 30 осіб, які прибули з країн Балтії в Дніпро у вівторок, 24 березня, відправили на обсервацію. Протягом кількох годин люди відмовлялися виходити з автобуса і селитися в одному із закладів на території Дніпра.

Близько 30 осіб, які прибули з країн Балтії, відправили на обсервацію в Дніпрі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявила одна з прибулих Олена Довбань.

За її словами, приїжджих централізовано привезли з Києва до Дніпра, де в 21-й інфекційній лікарні у них взяли аналізи. Потім обіцяли відпустити додому на самоізоляцію. Частину з цих людей, які мешкають в інших містах області, відпустили, дніпрян же, не поінформувавши, вирішили відвезти на обсервацію.

"Ніхто не знав, що відбувається. Нас привезли зранку, сказали: вас оглянуть і відпустять додому. Частину людей справді відпустили, а нам сказали сідати до автобуса, мовляв, вас порозвозять додому, а повезли на обсервацію. Хоча ми теж кілька документів підписали про згоду на самоізоляцію. Я сиділа в кінці автобуса, було мало повітря і через кілька годин ми були вже згодні на все. Ми добираємось до Дніпра з вечора 22 березня", – розповіла дівчина.

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