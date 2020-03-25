В Україні відзначають День Служби безпеки України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

День СБУ відзначається щорічно 25 березня в день ухвалення Верховною Радою України Закону України "Про Службу безпеки України" (від 25 березня 1992 року № 2229-XII).

Після проголошення незалежності України в 1991 році актуальним стало питання реформування попередньої союзно-республіканської системи органів державної безпеки. Через це 20 вересня 1991 Парламент ухвалив постанову "Про створення національної служби безпеки України", таким чином ліквідувавши Комітет державної безпеки СРСР.

Заснували свято, враховуючи заслуги СБУ в захисті державного суверенітету України, конституційного ладу, територіальної цілісності, законних інтересів держави, а також у забезпеченні прав і свобод людини і громадянина.

Верховна Рада України привітала співробітників СБУ, які надійно захищають державу і громадян, з професійним святом.

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Також з нагоди професійного свята працівників СБУ привітав глава відомства Іван Баканов, передає пресслужба СБУ.

"Сьогодні ми відзначаємо 28-му річницю створення Служби безпеки України! І я щиро вітаю кожного співробітника СБУ з нашим професійним святом. Чудово знаю, що для вас Служба – не просто робота, а покликання, що проходить крізь все ваше життя. Це місія, яку ви з честю виконуєте. І саме завдяки вам СБУ гідно зустрічає свій день народження.

Наше завдання – гарантувати безпеку українців за будь-яку ціну. А іноді вона дуже висока – минулий рік поповнив список Героїв, які поклали своє життя на сході України. Пам’ятаємо кожного з них… Кожного з наших колег, хто ціною власної долі забезпечує мир і спокій у нашій країні", - йдеться в привітанні Баканова.

Глава СБУ зазначив, що за цей рік співробітники СБУ набули нового досвіду і стали ще сильніше.

"Сьогодні Служба, як і вся країна, протидіє новому виклику світового масштабу – епідемії коронавірусу. Швидко, чітко та злагоджено, у співпраці з усіма органами державної влади.

Боротьба з агресором у гібридній війні, контррозвідка і кібербезпека, захист національної державності та об’єктів критичної інфраструктури, робота слідчих органів – у кожному з цих напрямів ми маємо результати.

І, я впевнений, що відданість, принциповість і компетентність СБУ дозволить досягти нашої головної мети – аби кожен українець міг почувати себе в безпеці.

Ми продовжуємо свою справу: щодня захищаємо Україну і наших громадян, готуємося до змін та розпочали системну реформу відомства, щоб бути ще сильнішими. Робимо все, аби довіра громадян до української спецслужби зростала.

Тож вітаю співробітників і ветеранів Служби безпеки України зі святом! Бажаю вам сил, наснаги, успіхів і вагомих досягнень на службі. Миру, здоров’я та добробуту вам і вашим родинам!" - сказано в привітанні глави відомства.