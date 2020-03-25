На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Станом на 10:00 25 березня в Україні 113 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу було зафіксовано 29 нових випадків", - йдеться в повідомленні.
Нині коронавірусна хвороба зафіксована:
Волинська область - 1 випадок (виявлено за останню добу);
Запорізька область - 2 випадки (виявлені за останню добу)
Дніпропетровська область - 2 випадки;
Донецька область - 1 випадок;
Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки;
Івано-Франківська область - 5 (1 летальний) випадків;
м. Київ - 31 випадок (з них 2 виявлені протягом останньої доби)
Київська область - 22 випадки (з них 7 протягом останньої доби)
Львівська область - 2 випадки;
Луганська область - 1 (виявлено за останню добу)
Одеська область - 1 (виявлено за останню добу)
Тернопільська область - 4 випадки (2 з яких виявлені за останню добу);
Чернівецька область - 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлені протягом останньої доби;
Черкаська область - 1 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 25 березня 2020 року на Центр надійшло 185 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 941 повідомлення про підозру на COVID-19.