Упродовж січня-лютого з України продали товарів для протидії коронавірусу на $15,2 млн. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє голова експертної організації Гліб Канєвський з посиланням на офіційні дані митниці, які були надані на розгляд урядового антикризового штабу для ухвалення рішення про заборону такого експорту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на statewatch.org.ua.

Загалом за вересень 2019 року – лютий 2020 року з України експортували медичних товарів для протидії коронавірусу на 34,2 млн доларів США.

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Така аномалія збільшення суми експорту медичних товарів в січні-лютому цього року в першу чергу відбулася через стрімкий ріст експорту текстильних медичних хірургічних масок з 3,8 млн доларів США за 246,3 тонн у січні до 9,1 млн доларів за 394 тонни у лютому, – пояснює Канєвський.

Також у лютому значно зросли суми експорту наступних товарів:

захисні окуляри, 1,8 тонн на суму 54,9 тис дол;

респіратори, 2,2 тонни на суму 154,5 тис дол;

медичні одноразові халати 1,5 тонн на суму 48,1 тис дол;

медичні халати 71,6 тонн на 959,3 тис дол.

Окрім наведених товарів у лютому з України також експортували:

нітрилові рукавички, 389 тис пар;

медичні рукавички, 216 тис пар;

лабораторні костюми, 30,2 тонни;

антисептик, 46,3 тонни.

Наведені дані не містять обсягів та сум медичних виробів, які були вивезені з України шляхом контрабанди, якщо такі випадки траплялися.



Варто відмітити, що деякі суми в даних митниці на кабмін містять математичні неточності на рівні десятих.

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Всі дані з митниці без змін наведені в інфографіці StateWatch.

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Нагадаємо, обмеження на експорт критичних медичних товарів уряд ввів з 12 березня 2020 року. Для того, щоб замістити експортні втрати, громадськість пропонує антикризовому штабу такі кроки: