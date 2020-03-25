Температурний скринінг на кордоні пройшли 12,8 тис. осіб за минулу добу, виявлено один випадок коронавірусу, - Держприкордонслужба

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ", про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Температурний скринінг проводився щодо 12 800 осіб. Вчора під час оформлення на приліт пасажирів рейсу з одного з міст країни Середнього Сходу у громадянина України після здійснення тестів лікарями санітарно-карантинних підрозділів підтверджено позитивний результат захворювання на коронавірус. Особу доставлено до клінічної лікарні міста Києва", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр.

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