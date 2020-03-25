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25.03.20 10:35

Тристороння контактна група по відеозв'язку обговорить розведення сил і доступ міжнародних організацій в ОРДЛО, - Резніков

На порядку денному Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на сході України, засідання якої буде в середу по відеозв'язку, стоять питання розведення сил і засобів і припинення вогню на Донбасі, а також доступу міжнародних організацій у непідконтрольні уряду України окремі райони Донецької і Луганської областей (ОРДЛО).

Тристороння контактна група по відеозв'язку обговорить розведення сил і доступ міжнародних організацій в ОРДЛО, - Резніков

Як повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в поширеному в середу коментарі, зважаючи на епідемію, викликану коронавірусом, усі зустрічі в рамках ТКГ відбуваються у форматі конфкол-відеозв'язку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Підгрупи працюють з вівторка і продовжать роботу до четверга включно", - повідомив він.

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На питання щодо спільного порядку ТКГ і того, які питання будуть обговорюватися, Резніков відповів: "За інформацією з інших підгруп, на порядку безумовне припинення вогню, розведення сил і засобів, гуманітарні питання, серед іншого доступ міжнародних організацій на тимчасово окуповані Росією території України".

Як пише видання, в середу відбудуться відеоконференції гуманітарної та економічної робочих груп.

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