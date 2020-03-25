Спецпотяг 28 березня планує евакуювати українців із Росії, - посольство України в РФ

Про це повідомляє посольство України в РФ на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Спеціальний потяг за маршрутом "Москва - Київ" для перевезення громадян України з території Російської Федерації у зв’язку з пандемією коронавірусу

28 березня 2020 року планується відправка громадян України спеціальним потягом за маршрутом м. Москва – м. Київ", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що посадка громадян буде здійснюватися на залізничному вокзалі в м. Москва (Київський вокзал).

Для посадки на поїзд потрібно попередньо заповнити анкету.

Про час відправлення і порядок відправлення буде повідомлено додатково.