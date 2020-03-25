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25.03.20 10:51

Google дав МОЗ України 550 тис. доларів на інформаційну кампанію щодо коронавірусу

МОЗ України отримає підтримку пошукової системи Google у межах кампанії щодо пріоритетності офіційних джерел інформації.

Google дав МОЗ України 550 тис. доларів на інформаційну кампанію щодо коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

На пошукову кампанію МОЗ отримало грант в еквіваленті $550 тис.

"Це дозволить користувачам пошукового сервісу в Україні першочергово отримувати достовірні дані, актуальну інформацію, інструкції та рекомендації щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні, а також мінімізувати користування недостовірними джерелами", - повідомляє МОЗ.

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МОЗ реалізує проєкт співпраці з компанією Google у межах інформаційної підтримки, спрямованої на запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Україні.

Google дав МОЗ України 550 тис. доларів на інформаційну кампанію щодо коронавірусу 01

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