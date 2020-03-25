Google дав МОЗ України 550 тис. доларів на інформаційну кампанію щодо коронавірусу

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба відомства у Facebook.

На пошукову кампанію МОЗ отримало грант в еквіваленті $550 тис.

"Це дозволить користувачам пошукового сервісу в Україні першочергово отримувати достовірні дані, актуальну інформацію, інструкції та рекомендації щодо ситуації з поширенням коронавірусної інфекції в Україні, а також мінімізувати користування недостовірними джерелами", - повідомляє МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, всього підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр, - МОЗ

МОЗ реалізує проєкт співпраці з компанією Google у межах інформаційної підтримки, спрямованої на запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Україні.