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25.03.20 11:39

Глава МОЗ Ємець увійшов до складу Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та НС

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець увійшов до нового складу Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Глава МОЗ Ємець увійшов до складу Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та НС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, рішення про це було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в середу, 25 березня.

"Одним із головних завдань Державної комісії є координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, заходів протидії терористичній діяльності і військовій загрозі, запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них" , - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр.

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