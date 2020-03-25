Глава МОЗ Ємець увійшов до складу Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та НС

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, рішення про це було ухвалено на позачерговому засіданні уряду в середу, 25 березня.

"Одним із головних завдань Державної комісії є координація діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, пов'язаних із забезпеченням техногенно-екологічної безпеки, захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, заходів протидії терористичній діяльності і військовій загрозі, запобігання надзвичайним ситуаціям та реагування на них" , - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр.