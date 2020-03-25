Діти можуть бути суперносіями коронавірусу - хворіти, але не відчувати яскравих симптомів, - вірусолог Мироненко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "НВ" розповіла вірусолог Алла Мироненко.

"Для цього вірусу, за даними китайських колег, такими суперносіями опиняються діти. Вони можуть бути інфіковані, але не мати клінічних проявів хвороби. Саме тому так важливо сьогодні критично скоротити спілкування дітей із дідусями і бабусями. Що до дорослих людей, то, як правило, у них інфекція майже завжди проявлена тими чи іншими симптомами", - зазначає лікарка.

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Мироненко також підкреслює, що через відсутність вакцини і ліків є лише один шлях перемогти коронавірус - перехворіти тим, хто не з групи ризику.

"Нам все одно доведеться отримати імунітет. Поки за відсутності вакцини в країні я бачу тільки один шлях — перехворіти. Інша річ, що захистити потрібно стареньких", - переконана вона.