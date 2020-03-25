Гірськолижний курорт "Буковель" закрився через карантин

Про це повідомили в пресслужбі курорту, інформує Цензор.НЕТ.

"Погодні умови чудові, сезон катання міг тривати ще досить довго. Станом на зараз немає жодних юридичних причин для закриття, але в цій ситуації ми розуміємо, що кожен наступний день функціонування курорту - це гіпотетичний, додатковий ризик для життя та здоров'я наших гостей. А це те, чим ми не можемо і не будемо ризикувати", - йдеться в повідомленні.

Тих, хто забронював проживання в готелях "Буковель" найближчим часом, просять писати на пошту web@bukovel.com.

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