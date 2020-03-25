Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
25.03.20 11:30

Гірськолижний курорт "Буковель" закрився через карантин

Гірськолижний курорт "Буковель" через карантин достроково завершив сезон. Від сьогодні зупинено всі підйомники.

Гірськолижний курорт "Буковель" закрився через карантин

Про це повідомили в пресслужбі курорту, інформує Цензор.НЕТ.

"Погодні умови чудові, сезон катання міг тривати ще досить довго. Станом на зараз немає жодних юридичних причин для закриття, але в цій ситуації ми розуміємо, що кожен наступний день функціонування курорту - це гіпотетичний, додатковий ризик для життя та здоров'я наших гостей. А це те, чим ми не можемо і не будемо ризикувати", - йдеться в повідомленні.

Тих, хто забронював проживання в готелях "Буковель" найближчим часом, просять писати на пошту web@bukovel.com.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священник, який контактував із 500 особами, зокрема з чоловіком, померлим від коронавірусу, у важкому стані під апаратом ШВЛ, - заступник голови МВС Геращенко

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100