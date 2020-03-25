Росія та її найманці мають надати спостерігачам ОБСЄ безперешкодний доступ в ОРДЛО, - речниця Борреля

Відповідну заяву речниці Високого представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепа Борреля поширено в середу в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У ЄС нагадали, що з 21 березня члени збройних формувань відмовляють у доступі СММ ОБСЄ до районів, які не контролює Україна. Крім того, стикаються з труднощами в доступі організації ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ).

"Украй важливо, щоб Росія і підтримувані нею збройні формування надали СММ ОБСЄ, організаціям ООН, неурядовим організаціям і МКЧХ свободу пересування на лінії зіткнення", - заявили в ЄС.

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Крім того, в Брюсселі зазначили, що, відповідно до свого мандата, СММ повинна мати безпечний, надійний і безперешкодний доступ на всій території України, включно з районами Донецької та Луганської областей, що тимчасово не перебувають під контролем уряду. "Її безперешкодний доступ до та з неконтрольованих державою районів має важливе значення для надання надійної інформації про події на місцях, як це передбачено в Мінських угодах, і для забезпечення виконання її мандата на всій території країни", - наголошується в заяві.

У ЄС також констатували, що СММ "адаптувала свою роботу з моніторингу у відповідь на глобальний спалах Covid-19, щоб гарантувати всім постійну безпеку". "За нинішніх умов ще важливіше, щоб і далі доставляли гуманітарну допомогу людям у цих районах. Агентства ООН, неурядові організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста повинні мати безперешкодний доступ до тих, хто потребує допомоги, на всьому Донбасі", - йдеться в заяві.

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Крім того, в ЄС зазначили, що останнім часом у Тристоронній контактній групі "відбулася низка важливих подій, як-от дискусії щодо обміну затриманими і визначення нових пунктів для розведення. "Росія не повинна наражати на небезпеку цей конструктивний дух, створюючи нові обмеження", - наголошується в тексті.

Брюссель ще раз запевнив у тому, що, "як і раніше, твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України, виконання Мінських угод і роботу в "Нормандському форматі" і Тристоронній контактній групі для досягнення сталого і мирного політичного врегулювання конфлікту".