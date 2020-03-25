Купування на перевірених сайтах, інформація з офіційних джерел: кіберполіція розповіла, як захиститися від шахраїв на карантині

Про це повідомляє кіберполіція на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз найпоширенішими спробами обдурити людей є:

Розсилка СМС та телефонних дзвінків про державні компенсації (виплати коштів на лікування, придбання тестів для визначення коронавірусу)

Розповсюдження фейків з метою поширення паніки та дестабілізації ситуації в умовах карантину

Шахрайські дії для заволодіння особистими даними чи грошима під приводом продажу захисних масок, антисептиків, медичного обладнання.

Кіберполіція рекомендує не повідомляти особисту інформацію особам, які телефонують і представляються банківськими співробітниками.

Також рекомендується купувати медичні засоби тільки на перевірених платформах. Крім того, радять отримувати інформацію з перевірених джерел.

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