Купування на перевірених сайтах, інформація з офіційних джерел: кіберполіція розповіла, як захиститися від шахраїв на карантині

Про це повідомляє кіберполіція на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що зараз найпоширенішими спробами обдурити людей є:
- Розсилка СМС та телефонних дзвінків про державні компенсації (виплати коштів на лікування, придбання тестів для визначення коронавірусу)
- Розповсюдження фейків з метою поширення паніки та дестабілізації ситуації в умовах карантину
- Шахрайські дії для заволодіння особистими даними чи грошима під приводом продажу захисних масок, антисептиків, медичного обладнання.
Кіберполіція рекомендує не повідомляти особисту інформацію особам, які телефонують і представляються банківськими співробітниками.
Також рекомендується купувати медичні засоби тільки на перевірених платформах. Крім того, радять отримувати інформацію з перевірених джерел.