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25.03.20 11:42

Купування на перевірених сайтах, інформація з офіційних джерел: кіберполіція розповіла, як захиститися від шахраїв на карантині

Розсилка смс і телефонні дзвінки про державні компенсації (виплати коштів на лікування, придбання тестів для визначення коронавірусу) - типові випадки шахрайства під час коронавірусу.

Купування на перевірених сайтах, інформація з офіційних джерел: кіберполіція розповіла, як захиститися від шахраїв на карантині

Про це повідомляє кіберполіція на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зараз найпоширенішими спробами обдурити людей є:

Кіберполіція рекомендує не повідомляти особисту інформацію особам, які телефонують і представляються банківськими співробітниками.

Також рекомендується купувати медичні засоби тільки на перевірених платформах. Крім того, радять отримувати інформацію з перевірених джерел.

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Купування на перевірених сайтах, інформація з офіційних джерел: кіберполіція розповіла, як захиститися від шахраїв на карантині 01

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