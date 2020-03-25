Українські вчені розкажуть про результати досліджень щодо уповільнення розмноження коронавірусів

26 березня 2020 на 11:00 відбудеться онлайн-пресконференція-звіт українських вчених про результати досліджень Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського. В ході експериментів вдалося визначити діючу речовину, яка здатна уповільнювати розмноження коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба УНІАН.

У пресанонсі йдеться, що днями завершився етап досліджень, в ході яких вивчалася здатність деяких противірусних препаратів впливати на коронавіруси. Результат виявився більш ніж обнадійливим: діюча речовина продемонструвала ефективне придушення реплікації коронавірусів в культурах клітин (invitro).

Також зазначено, що діюча речовина істотно знижує відсоток апоптотичних клітин порівняно з клітинами, інфікованими вірусом практично більше ніж в 2 рази, чим рятує половину клітин, уражених вірусом, від загибелі. Тобто, йдеться про велику ймовірність, що досліджувана діюча речовина буде здатна гальмувати розмноження коронавірусів в організмі.

Детальну інформацію про діючі речовини, результати дослідів і висновки експертів оприлюднять учасники пресконференції:

Віталій Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України, академік НАМНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор;

Вікторія Задорожна, директор Державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", професор, член-кореспондент АМН України;

Світлана Рибалко, завідуюча лабораторією експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Л. В. Громашевського АМН України, доктор медичних наук, професор;

Анатолій Новик, засновник і президент фармацевтичної компанії "Екофарм";

Олександр Гриневич, заступник генерального директора компанії "Екофарм", доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України;

Сергій Борщев - завідувач наукового відділу інтенсивної терапії та детоксикації "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", доктор медичних наук, лікар - анестезіолог вищої категорії.

Онлайн-трансляція почнеться у четвер, 26 березня об 11:00

і буде доступна за посиланнями:

Увага! Запитання учасникам пресконференції можна поставити ел. поштою: presszal@unian.net (з поміткою "Питання на пресконференцію 26.03), а також телефоном пресцентру УНІАН (044) 498 07 64, (питання телефоном будуть також прийматися і протягом онлайн-трансляції пресконференції ).

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