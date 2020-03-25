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25.03.20 11:59

Українські вчені розкажуть про результати досліджень щодо уповільнення розмноження коронавірусів

Українські вчені розкажуть, як можна уповільнювати розмноження коронавірусів.

Українські вчені розкажуть про результати досліджень щодо уповільнення розмноження коронавірусів

26 березня 2020 на 11:00 відбудеться онлайн-пресконференція-звіт українських вчених про результати досліджень Інституту епідеміології та інфекційних захворювань ім. Л.В. Громашевського. В ході експериментів вдалося визначити діючу речовину, яка здатна уповільнювати розмноження коронавірусу. Про це повідомляє пресслужба УНІАН.

У пресанонсі йдеться, що днями завершився етап досліджень, в ході яких вивчалася здатність деяких противірусних препаратів впливати на коронавіруси. Результат виявився більш ніж обнадійливим: діюча речовина продемонструвала ефективне придушення реплікації коронавірусів в культурах клітин (invitro).

Також зазначено, що діюча речовина істотно знижує відсоток апоптотичних клітин порівняно з клітинами, інфікованими вірусом практично більше ніж в 2 рази, чим рятує половину клітин, уражених вірусом, від загибелі. Тобто, йдеться про велику ймовірність, що досліджувана діюча речовина буде здатна гальмувати розмноження коронавірусів в організмі.

Детальну інформацію про діючі речовини, результати дослідів і висновки експертів оприлюднять учасники пресконференції:

Віталій Цимбалюк, президент Національної академії медичних наук України, академік НАМНУ, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор;

Вікторія Задорожна, директор Державної установи "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", професор, член-кореспондент АМН України;

Світлана Рибалко, завідуюча лабораторією експериментальної хіміотерапії вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних захворювань імені Л. В. Громашевського АМН України, доктор медичних наук, професор;

Анатолій Новик, засновник і президент фармацевтичної компанії "Екофарм";

Олександр Гриневич, заступник генерального директора компанії "Екофарм", доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України;

Сергій Борщев - завідувач наукового відділу інтенсивної терапії та детоксикації "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України", доктор медичних наук, лікар - анестезіолог вищої категорії.

Онлайн-трансляція почнеться у четвер, 26 березня об 11:00

і буде доступна за посиланнями:

https://www.unian.ua/static/press/live

https://www.youtube.com/channel/UCinbEnkKq0DQHpCcUzlZnXw

https://www.facebook.com/GripUA/

Увага! Запитання учасникам пресконференції можна поставити ел. поштою: presszal@unian.net (з поміткою "Питання на пресконференцію 26.03), а також телефоном пресцентру УНІАН (044) 498 07 64, (питання телефоном будуть також прийматися і протягом онлайн-трансляції пресконференції ).

Акредитація для ЗМІ за телефоном: (067) 439 79 02

Увага! У зв'язку з епідситуацією і карантином кількість присутніх обмежена. Учасники пресконференції будуть забезпечені індивідуальними засобами захисту.

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