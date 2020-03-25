У Запоріжжі запроваджують надзвичайну ситуацію: виявлено чотири випадки коронавірусу

Про це заявив мер міста Володимир Буряк у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що в Запоріжжі зафіксовані перші випадки захворювання коронавірусною інфекцією.

"Це підтвердили тести, які ми отримали вчора. Всі четверо хворих нещодавно повернулися з-за кордону, зокрема з Єгипту та Куршевеля. Їхній вік - від 41 до 55 років", - написав Буряк.

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"Коронавірус уже в Запоріжжі, тож сьогодні з 14.00 за рішенням виконкому ми вводимо надзвичайну ситуацію в місті. Але я прошу всіх не панікувати та вкотре наполягаю на необхідності залишатися вдома та виходити на вулицю тільки за крайньої потреби!", - додав він.

Мер зазначив, що лікарні міста готові до боротьби з коронавірусом. Нагадаю, сьогодні на сесії ми виділимо ще 100 млн грн на потреби медичних закладів для лікування пацієнтів.