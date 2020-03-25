Вчені із Сінгапуру розробили тест, що визначає коронавірус за 5 хвилин

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на видання The Straits Times.

"Професор Джекі Ін, яка очолює лабораторію NanoBio в Агентстві з науки, технологій та досліджень (A*Star), та її команда розробили експрес-тест, що дозволяє визначити, чи є в людини COVID-19, лише за п'ять хвилин", - йдеться в повідомленні.

Вчені сподіваються, що їхню розробку затвердять протягом місяця, і тести зможуть надійти в масове виробництво і використання.

Нові експрес-тести дозволяють копіювати ділянки ДНК без температурного впливу, і тому їх можна проводити так швидко. У старому методі велика частина часу витрачається саме на зміну температури, через що проведення аналізів займає до трьох годин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський заявив про можливу причетність заступника голови ОП Тимошенка до зникнення 750 тис. коронавірус-тестів, - волонтерка Сегеда

Як повідомлялося, станом на ранок середи, 25 березня, у світі зареєстровано 422 959 випадків зараження коронавірусом, зокрема, 18 907 летальних випадків і 109 144 одужання.