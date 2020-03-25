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25.03.20 12:24

Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство. ФОТОрепортаж

В Україні є доволі вперта група людей, яка продає багатьом фінансово неосвіченим людям ідею дефолту.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні є доволі вперта група людей, яка продає багатьом фінансово неосвіченим людям ідею дефолту. Мовляв, тільки боягузи платять за боргами - навіщо нам шукати зовнішнє фінансування на боротьбу з кризою? Давайте покажемо, хто в нашому суверенному домі господар: візьмемо ті мільярди гривень і доларів, які країна позичила в минулому, і замість повернення кредиторам, направимо їх на допомогу бідним і знедоленим. Мене багато хто просив написати колонку на тему шкоди дефолту. Я не буду цього робити - за мене це вже зробили багато відомих економістів, яких я поважаю", - заявив він.

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"Я лише наведу знизу слова, які стоять в одному ряду зі словом "дефолт":

- Девальвація
- Інфляція
- Банкрутство
- Порожні магазини
- Набіги на банки
- Соціальні протести
- Насильство на вулицях
- Мародерство
- Міжнародна ізоляція

Я також рекомендую політикам, зокрема депутатам, подивитися яскраві картинки з Аргентини, Еквадору, Росії та деяких інших країн. Всі вони пов'язані зі словом "дефолт". Панове депутати і політики, ви справді хочете такого майбутнього для України?" - додав Рашкован і опублікував відповідні фото.

Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 01

Аргентина

Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 02
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 03
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 04
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 05

Нікарагуа


Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 06
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 07
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 08

Росія

Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 09
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 10
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 11

Венесуела


Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 12
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 13
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 14
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 15
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 16
Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство 17

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