Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство. ФОТОрепортаж

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.
"В Україні є доволі вперта група людей, яка продає багатьом фінансово неосвіченим людям ідею дефолту. Мовляв, тільки боягузи платять за боргами - навіщо нам шукати зовнішнє фінансування на боротьбу з кризою? Давайте покажемо, хто в нашому суверенному домі господар: візьмемо ті мільярди гривень і доларів, які країна позичила в минулому, і замість повернення кредиторам, направимо їх на допомогу бідним і знедоленим. Мене багато хто просив написати колонку на тему шкоди дефолту. Я не буду цього робити - за мене це вже зробили багато відомих економістів, яких я поважаю", - заявив він.
"Я лише наведу знизу слова, які стоять в одному ряду зі словом "дефолт":
- Девальвація
- Інфляція
- Банкрутство
- Порожні магазини
- Набіги на банки
- Соціальні протести
- Насильство на вулицях
- Мародерство
- Міжнародна ізоляція
Я також рекомендую політикам, зокрема депутатам, подивитися яскраві картинки з Аргентини, Еквадору, Росії та деяких інших країн. Всі вони пов'язані зі словом "дефолт". Панове депутати і політики, ви справді хочете такого майбутнього для України?" - додав Рашкован і опублікував відповідні фото.
Аргентина
Нікарагуа
Росія
Венесуела