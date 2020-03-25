Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство. ФОТОрепортаж

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.

"В Україні є доволі вперта група людей, яка продає багатьом фінансово неосвіченим людям ідею дефолту. Мовляв, тільки боягузи платять за боргами - навіщо нам шукати зовнішнє фінансування на боротьбу з кризою? Давайте покажемо, хто в нашому суверенному домі господар: візьмемо ті мільярди гривень і доларів, які країна позичила в минулому, і замість повернення кредиторам, направимо їх на допомогу бідним і знедоленим. Мене багато хто просив написати колонку на тему шкоди дефолту. Я не буду цього робити - за мене це вже зробили багато відомих економістів, яких я поважаю", - заявив він.

Також читайте: Оголосивши дефолт, Україна втратила б економічну підтримку Заходу, - представниця Єврокомісії

"Я лише наведу знизу слова, які стоять в одному ряду зі словом "дефолт":

- Девальвація

- Інфляція

- Банкрутство

- Порожні магазини

- Набіги на банки

- Соціальні протести

- Насильство на вулицях

- Мародерство

- Міжнародна ізоляція

Я також рекомендую політикам, зокрема депутатам, подивитися яскраві картинки з Аргентини, Еквадору, Росії та деяких інших країн. Всі вони пов'язані зі словом "дефолт". Панове депутати і політики, ви справді хочете такого майбутнього для України?" - додав Рашкован і опублікував відповідні фото.

Аргентина









Нікарагуа









Росія







Венесуела













