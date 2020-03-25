Ліки - за гроші, доставка - безкоштовно: "Укрпошта" почала доставляти додому товари з аптек

Нову послугу "Укрпошта" здійснюватиме разом із сервісом Liki24.com. Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

"За межами цивілізації в Україні перебуває понад 10 млн осіб. У віддалених куточках країни ще доволі поганий мобільний зв’язок, сумнівний інтернет, закриваються відділення банків і аптеки, якщо взагалі колись були. "Укрпошта" там - чи не єдиний зв’язок людей зі світом", - прокоментував запуск послуги гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Запустити сервіс вдалося після того, як уряд 23 березня ухвалив постанову про можливість для поштових операторів доставляти ліки в період карантину.

"Наш сервіс працює з більш ніж 5600 аптеками по всій Україні. Ми надаємо інформацію про наявність, ціни на 55 000 аптечних товарів і допомагаємо користувачам отримати їх за оптимальною ціною, збираючи медикаменти для відправлень з різних аптек", - сказав керівник Liki24.com Антон Аврінський.

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Послуги безкоштовної доставки ліків через національного оператора "Укрпошта" будуть доступні до кінця карантину. При цьому користувачі зможуть отримувати свої посилки як на відділеннях "Укрпошти", так і адресно до дверей. Терміни доставки відповідають нормам експрес-відправлень.

Замовлення на безкоштовну доставку медикаментів можна оформити на сайті сервісу Liki24.com.