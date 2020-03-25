Британський парламент припиняє роботу на чотири тижні

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що парламент мав закритися на тритижневу великодню перерву з 31 березня, але вирішили почати на тиждень раніше, оскільки зростає ризик зараження політиків коронавірусом.

Парламент уже закрито для відвідувачів, а кількість депутатів у Палаті громад скоротили, щоб вони мали можливість сидіти один від одного відповідно до рекомендацій із соціального дистанціювання.

Міністр житлового будівництва Роберт Дженрік прокоментував ситуацію, пов'язану з перервою в парламенті.

"Я впевнений, що парламент повернеться після Великодніх канікул, і я думаю, що справді важливо, якою б глибокою і серйозною ця криза не була, щоб парламент у тій або іншій формі продовжував функціонувати", - сказав міністр.

Як зазначається, верхня палата сьогодні планує затвердити надзвичайне законодавство, надавши владі широкі повноваження для боротьби з коронавірусом у країні.

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