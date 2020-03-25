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25.03.20 13:17

Британський парламент припиняє роботу на чотири тижні

Парламент Великої Британії сьогодні, 25 березня, має намір призупинити проведення засідань на чотири тижні, щоб не допустити зараження коронавірусом.

Британський парламент припиняє роботу на чотири тижні

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що парламент мав закритися на тритижневу великодню перерву з 31 березня, але вирішили почати на тиждень раніше, оскільки зростає ризик зараження політиків коронавірусом.

Парламент уже закрито для відвідувачів, а кількість депутатів у Палаті громад скоротили, щоб вони мали можливість сидіти один від одного відповідно до рекомендацій із соціального дистанціювання.

Міністр житлового будівництва Роберт Дженрік прокоментував ситуацію, пов'язану з перервою в парламенті.

"Я впевнений, що парламент повернеться після Великодніх канікул, і я думаю, що справді важливо, якою б глибокою і серйозною ця криза не була, щоб парламент у тій або іншій формі продовжував функціонувати", - сказав міністр.

Як зазначається, верхня палата сьогодні планує затвердити надзвичайне законодавство, надавши владі широкі повноваження для боротьби з коронавірусом у країні.

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