У Німеччині за добу 4118 заражень COVID-19, 32 людини померли

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер.

"До сьогодні (25 березня) зареєстровано 31 554 випадки інфікування, збільшення - на 4118 порівняно з попереднім днем. Померло до сьогодні 149 людей, приріст кількості жертв за останню добу - 32. Одужали щонайменше 5600", - розповів Вілер.

За його словами, захворюваність становить 38 випадків на 100 тис. населення.

Середній вік інфікованих – 54 роки, середній вік жертв – 81 рік.

При цьому Вілер підкреслив, що "також молоді і здорові люди можуть важко переносити захворювання та навіть померти; це трапляється рідко, але це може статися". Він вважає, що до лікаря треба звертатися, коли є утруднення з диханням.

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