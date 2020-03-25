У Києві 10 хворих на коронавірус лікуються вдома, 21 - у лікарнях, - Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

"Учора ввечері отримали... ще три лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. Усі троє - кияни, чоловіки. Двоє з них лікуються вдома, на самоізоляції, один - 5-річний киянин, який повернувся з Франції, 21 березня був госпіталізований до Олександрівської лікарні", - розповів мер.

Загалом, за словами Кличка, 20 осіб проходять лікування в Олександрівській лікарні, ще один - у міській лікарні №4

Мер додав, що десять осіб перебувають на лікуванні вдома.

Також Кличко повідомив, що наразі Київський міський лабораторний центр МОЗ України перевіряє підтвердження коронавірусу більш ніж 30 зразків.

"На сьогодні в Києві протестовано 1355 киян експрес-тестами і лабораторними дослідженнями", - додав Кличко.

Мер вкотре закликав киян дотримуватися обмежувальних заходів і максимально скоротити контакти, щоб не допустити подальшого поширення вірусу в столиці.

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