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25.03.20 13:21

Кабмін планує запровадити режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів, - Шмигаль

Кабінет міністрів України має намір запровадити режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

Кабмін планує запровадити режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів, - Шмигаль

Про це заявив глава українського уряду Денис Шмигаль, відкриваючи засідання Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет міністрів розгляне питання запровадження режиму надзвичайної ситуації по всій країні і приведення в режим надзвичайної ситуації Єдиної державної системи цивільного захисту", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в середу.

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За його словами, режим надзвичайної ситуації і всі карантинні заходи будуть запроваджені терміном на 30 днів.

Шмигаль акцентував, що режим надзвичайної ситуації не передбачає обмежень конституційних прав громадян і його не варто плутати з режимом надзвичайного стану.

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