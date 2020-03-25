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25.03.20 13:33

Кабмін дозволив безкоштовну передачу конфіскованих медтоварів до закладів охорони здоров'я

Кабінет міністрів дозволив безкоштовну передачу до закладів охорони здоров'я конфіскованих медичних костюмів, халатів, масок, респіраторів, рукавичок та окулярів.

Кабмін дозволив безкоштовну передачу конфіскованих медтоварів до закладів охорони здоров'я

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з ухваленим рішенням, порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби, передбачає, що водонепроникні лабораторні костюми, медичні рукавички, одноразові медичні ізоляційні халати, медичні маски, захисні окуляри, захисні щитки, респіратори класу захисту FFP2, конфісковані у встановленому порядку, будуть безкоштовно передаватися до закладів охорони здоров'я.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення діятиме до 6 червня або поки буде така необхідність.

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