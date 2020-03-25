Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій Україні на 30 днів (оновлено)

Відповідне рішення ухвалено на засіданні Кабміну 25 березня, передає Цензор.НЕТ.
Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні і перевів у режим надзвичайної ситуації Єдину державну систему цивільного захисту.
Режим надзвичайної ситуації запроваджується терміном на 30 днів, до 24 квітня.
Раніше Кабмін продовжив усі карантинні заходи.
"Уряд діє за визначеним планом боротьби з поширенням коронавірусної інфекції. І сьогоднішнє рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві", - заявив Шмыгаль.
"Додатково до цього рішення Кабмін постановив:
☑️ належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;
☑️ залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;
☑️ усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;
☑️ надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги", - додав Шмигаль.