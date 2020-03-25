Ємець блокує закупівлю ліків через небажання керівництва "Медзакупівлі України" брати на роботу його протеже, - Супрун

Про це повідомила у фейсбуку ексглава МОЗ Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець, під гучні заклики ввести надзвичайний стан, свідомо залишає лікувальні заклади без критично важливих ресурсів і ліків. Причина полягає у відмові керівника Медичні закупівлі України порушувати закон і брати на посаду заступника генерального директора "довірену особу" Ємця. Особу, яка засуджена за кримінальний злочин (крадіжку ікри в супермаркеті)", - відзначає Супрун.

За словами Супрун, гендиректор "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов звернувся із заявою про скоєння кримінального злочину в ДБР, а Ємець звернувся в Нацполіцію з проханням відкрити кримінальне провадження проти Жумаділова.

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"В особистій бесіді з Арсеном він сформулював свою поведінку так:"По-хорошому ви не захотіли. Буде по-іншому".

Для мільйонів громадян України "по-іншому" означає перебувати в заручниках у міністра, який зловживає службовим становищем, ставлячи під загрозу національну безпеку ", - написала ексглава МОЗ.