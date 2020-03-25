До кінця п'ятниці ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидва боки, - Шмигаль

Про це він заявив на засіданні Кабміну, передає Цензор.НЕТ.

"Окремо пропонується сьогодні розробити план щодо перекриття кордонів з точки зору будь-яких пасажирських перевезень. Уцьому є гостра необхідність, тому що за останні тижні ми бачимо, що єдиним джерелом потрапляння коронавірусу в Україні був потік громадян з-за кордону. Цей потік триває і це підсилює, збільшує кількість інфікованих людей, які приїжджають в Україну, і далі відбувається колосальне, як у європейських країнах, гіперболічне зростання цього захворювання. Тому пропонується Міністерству інфраструктури, юстиції, внутрішніх справ, закордонних справ розробити і невідкладно надати пропозиції про закриття кордонів України для будь-якого пасажирського сполучення або перетинання. Окремо, розробити в термін, до кінця дня п'ятниці, ми маємо зупинити будь-який пасажирський рух через кордон України в обидва боки", - сказав Шмигаль, зазначивши, що для розгляду цього питання буде проведено позачергове засідання Кабміну.

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