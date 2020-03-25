Ексглаву МЗС Кожару затримано для доставки в суд, - Геращенко (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара тільки що затриманий співробітниками поліції за підозрою в умисному вбивстві громадянина.

Зараз його доставляють в суд для обрання запобіжного заходу", - написав він.

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Фото - Олександр Дубінський/Facebook

"Кожарі повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК Украіни. Тепер у слідства є 72 години, щоб обрати підозрюваному запобіжний захід. З огляду на тяжкість і спосіб вчинення злочину, особу підозрюваного і наявність ризиків передбачених ч. 1 ст . 177 КПК України це має бути виключно утримання під вартою без визначення суми застави", - йдеться в повідомленні юридичної компанії "Міллер", яка захищає інтереси сім'ї бізнесмена Сергія Старицького.

21 лютого 2020 року слідчо-оперативна група виявила в будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари тіло бізнесмена Сергія Старицького з вогнепальним пораненням в голову і пістолетом у руці. Пізніше з'ясувалося, що зброя належить Кожарі.

Крім Сергія Старицького, на місці події було ще двоє людей: сам Кожара і його дружина Марина Козерод. Їх не затримали на місці в порядку ст. 208 КПК України, хоча, як зазначають адвокати потерпілої сторони, сукупність очевидних ознак і коментарі фахівців дають зрозуміти, що це було не самогубство.