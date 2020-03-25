40% українців виступають за посилення карантинних заходів в Україні, 29% вже зазнають фінансових труднощів, - опитування КМІС

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані опитування КМІС, оприлюднених 24 березня 2020 р

Результати дослідження показують, що майже 90% населення (точніше 88%) турбує поширення корона вірусу в Україні, з них 35% дуже сильно турбує. Ті, кого поширення вірусу не турбує, становлять лише 6%.

На запитання "Як Ви вважаєте, заходи щодо забезпечення карантину в Україні повинні бути більш жорсткими, ніж зараз, менш жорсткими або ж вжиті заходи цілко адекватні?" відносна більшість (40%) відповіли, що заходи мають бути більш жорсткими. Третина (33%) вважають, що заходи цілком адекватні і 22% вважають, що заходи повинні бути менш жорсткими, введено занадто багато непотрібних обмежень. Тобто 75% опитаних підтримують введені заходи чи вважають, що вони мають бути ще більш жорсткими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін нараховуватиме субсидії громадянам, які втратили роботу під час карантину

Незважаючи на високий рівень стурбованості і підтримку введених заходів, їх виконують далеко не всі, винятком є миття рук. Зокрема,

рекомендацію "виходити з дому тільки в разі крайньої необхідності" ніколи не дотримуються чи рідко дотримуються 15% (завжди дотримуються 39% ),

(завжди дотримуються ), не одягають маску в громадських місцях 47% (з них 23% через нестачу масок, а 14% вважають непотрібним), завжди одягають 23% ,

(з них через нестачу масок, а вважають непотрібним), завжди одягають , рекомендацію не користуватися громадським транспортом не виконують 20% (але ми не уточнювали – чому),

(але ми не уточнювали – чому), рекомендацію дезінфікувати мобільний та інші речі, повернувшись додому, не виконують чи рідко виконують 37% (завжди виконують 31% )

(завжди виконують ) рекомендацію "Торкатися кнопок ліфта і ручок дверей в рукавичках або серветкою" не виконують чи рідко виконують 54% (завжди виконують 21% )

(завжди виконують ) часто і ретельно миють руки майже всі, рідко виконують це лише 3% , виконують 97% , з них 73% завжди

, виконують , з них завжди не уникають чи рідко уникають контакту з іншими людьми 20%(завжди уникають 26%)

Крім того, респонденти озвучили три основні проблеми, які їх зараз найбільше турбують. На першому місці, природно, проблеми здоров’я близьких (65%), свого здоров’я (32%) та невизначеність ситуації (46%), далі фінансові труднощі (29%) та складність перебувати вдома (28%), відсутність міського транспорту (15%). Загроза втратити роботу (9%), та неоплачувана відпустка (7%) поки що внизу списку, але пройшло тільки декілька тижнів після введення запобіжних заходів.

Зазначається, що Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) з 21 до 24 березня 2020 року провів опитування на онлайн панелі Inpoll (https://inpoll.org/). Всього було опитано 402 респондента, що мешкають у всіх регіонах України (на підконтрольних територіях) за квотною вибіркою, що репрезентативна для міського населення України віком від 18 років, що користуються Інтернетом (приблизно 80% міського населення).

Також читайте: 46% українців заявили про зростання витрат на послуги ЖКГ порівняно з минулим роком: 21% - витрачає на комуналку більше половини доходу сім'ї, - опитування КМІС

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн–ефекту) не перевищує 5%.