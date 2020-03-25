Кабмін посилив обмежувальні заходи для боротьби з коронавірусом: медики зможуть призначати карантин хворим, які ухиляються від лікування COVID-19

Про це повідомляє на сторінці в мережі Facebook пресслужба МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Постанова, ініційована Міністром охорони здоров’я України Іллею Ємцем, передбачає, що заклади охорони здоров’я матимуть право здійснювати:

- обов’язкове медичне обстеження осіб, які мають симптоми COVID-19 або перебували в контакті з особами, яким встановлено діагноз COVID-19, якщо ці особи відмовляються від обстеження в добровільному порядку;

- обов’язкову госпіталізацію таких осіб;

- призначати карантин особам, яким встановлено діагноз COVID-19 та які ухиляються від лікування в добровільному порядку.

Крім того, МОЗ має розробити та затвердити порядки обов’язкової госпіталізації осіб, яким встановлено діагноз (або підозру) COVID-19 та які ухиляються від лікування, обстеження та перебування на карантині (самоізоляції) в добровільному порядку, а також обов’язкової самоізоляції осіб, яким встановлено діагноз (або підозру) COVID-19, та їх контактних осіб.

Зазначається, що Національна поліція та Національна гвардія забезпечуватимуть охорону громадської безпеки і порядку на прилеглій території об’єктів, на яких проводяться заходи з обов’язкового обстеження, госпіталізації або карантину.

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