Мандзій призначено в.о. міністра освіти, - рішення Кабміну

Таке рішення було ухвалено на засіданні Кабінету Міністрів в середу, 25 березня, інформує Цензор.НЕТ.

"Тимчасово покласти обов'язки міністра освіти і науки України на Мандзій Любомиру Степанівну, яка зараз є заступником міністра освіти і науки", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До цього обов'язки голови Міносвіти тимчасово виконував перший заступник міністра Юрій Полюхович.

Як повідомлялося, 4 березня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Дениса Шмигаля затвердила новий склад Кабінету міністрів України. Водночас подання на призначення нового міністра освіти не надходило. Попереднім міністром освіти і науки була Ганна Новосад.

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