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25.03.20 15:34

Кабмін розподілив управління міністерствами між віцепрем'єрами

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу розподілив обов'язки між віцепрем'єр-міністрами.

Кабмін розподілив управління міністерствами між віцепрем'єрами

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, за віцепрем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим закріплені оборона, тимчасово окуповані території, ветерани та соціальна політика.

Також за віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Вадимом Пристайком - Міністерство закордонних справ, спорт і культура.

За віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим - Мінрегіон, Мінфін, МОЗ та Міносвіти.

Шмигаль також зазначив, що оскільки нині немає першого віцепрем'єра, то за ним залишається економічний блок, енергетика, юстиція та Міністерство внутрішніх справ.

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