Указ Путіна про права на землю в окупованому Криму спрямований на прискорення колонізації півострова, - Чубаров

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав 25 березня в коментарі Крим.Реалії.

"Вони створюють собі нібито правовий механізм, який з їхньої точки зору, має створити умови для прискореного переселення громадян Росії до Криму. Чого їм для цього зараз не вистачає? Бракує ресурсів і землі. У Росії немає достатніх ресурсів, щоб облаштовувати кожного, кого вони хотіли переселити. Вони хочуть створити умови, щоб росіяни самі переселялися. Для цього треба створити ринок дешевої, "вільної" землі", - сказав Чубаров.

Він упевнений, що над кримчанами, які були змушені взяти російські паспорти після окупації півострова, також нависла загроза вилучення їхніх земель.

"Не треба думати, що під цей перелік потраплять тільки ті жителі Криму, які не взяли паспорти Росії. До тих, проти кого направлять цей указ, можуть увійти і ті люди, які формально були змушені отримати паспорти Росії. Їх у будь-який момент можуть оголосити громадянами України і в них будуть відбирати земельні ділянки", - вважає глава Меджлісу.

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Крім цього, переконаний Чубаров, "Росія цим указом спробує витиснути з Криму всіх неугодних, закріпити свою військову присутність на півострові і залучити інвестиції, оскільки указ дозволить вилучати будь-яку ділянку".

Експерт у сфері міжнародного права Борис Бабін вважає, що після указу президента Росії Володимира Путіна з приводу права власності на землю в анексованому Криму підконтрольна Кремлю влада півострова може почати конфісковувати ділянки.