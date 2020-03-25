Дитсадки, школи, інститути та університети мають ще на місяць продовжити карантинні заходи, - Міносвіти

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти, інформує Цензор.НЕТ.

"Усі заклади освіти незалежно від форми власності та сфери управління мають продовжити карантинні заходи до відповідного терміну", - йдеться в повідомленні.

"З огляду на ситуацію у світі, таке рішення було очікуваним. Наразі терміни карантину можуть знову змінитись в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Цьогорічне ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов’язково відбудеться. Це також змінить терміни проведення вступної кампанії. Наразі ми маємо декілька можливих сценаріїв розвитку подій. Сподіваюсь, що до кінця цього тижня вже зможемо представити їх суспільству з чітким таймінгом", – зазначив заступник Міністра освіти і науки Єгор Стадний.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, у середу, 25 березня Кабінет Міністрів продовжив дію загальнонаціонального карантину до 24 квітня. Зазначається, що карантин можуть продовжити і на більш тривалий термін.