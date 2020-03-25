Житель Одещини, у якого діагностували коронавірус, самовільно покинув лікарню 14 березня, - Куций

Про це повідомив глава Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций, передає Цензор.НЕТ.

"За даними Лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України, у нас є підтвердження підозри коронавірусної інфекції у жителя Одеської області", - написав Куций у фейсбуці.

За словами голови облдержадміністрації, захворілий - чоловік 1995 року народження, який проживає в Одесі і недавно прибув зі США. При виявленні симптомів він звернувся в Одеську міську інфекційну лікарню.

"Згідно з протоколом, тестовий матеріал хворого був направлений до референс-лабораторії у Києві, де сьогодні підтвердили наявність вірусу COVID-19", - поінформував Куций.

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Глава обладміністрації також повідомив, що ще 14 березня 2020 року пацієнт самовільно покинув відділення, підписавши документ про самоізоляцію. У заяві він наголошує на категоричному бажанні покинути лікарню та усвідомлює всі ризики порушення правил самоізоляції протягом 14 днів.

"Всю відповідальність за наслідки пацієнт взяв на себе та пішов самовільно. Наразі з чоловіком спілкується поліція щодо підтвердження самоізоляції та встановлення кола контактних осіб", - написав Куций.