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25.03.20 15:47

"Новій пошті" через коронавірус потрібні 2000 нових кур'єрів

Під час карантину "Нова пошта" працює в посиленому режимі. Щоб доставляти посилки українцям, які сидять по домівках, компанії необхідні 2000 нових кур'єрів.

"Новій пошті" через коронавірус потрібні 2000 нових кур'єрів

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

"Нова пошта" турбується про людей і пропонує приєднатися до нашої команди та стати одним з 2000 нових кур’єрів по всій Україні. Кур’єр в сьогоднішніх реаліях – це справжній герой, який доставить необхідні продукти харчування, ліки, засоби індивідуального захисту", - сказано в повідомленні.

Компанія шукає швидких і привітних співробітників, які добре орієнтуються у своєму місті, відповідальні, активні, ретельно ставляться до роботи і люблять спілкуватися з людьми.

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Потенційним співробітникам пропонуються повні соцгарантії згідно з КЗпП, медична страховка, мобільний зв'язок, засоби індивідуального захисту (маска, медичні рукавички, антисептик), можливість кар'єрного росту.

Охочим спробувати себе в цій ролі пропонують відправити резюме.

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