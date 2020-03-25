Закуплені Дніпром через ProZorro апарати ШВЛ третій день стоять на митниці. Нефьодов обіцяє розв’язати проблему з критичним імпортом

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Геннадій Корбан написав, що митниця не пропускає апарати штучної вентиляції легенів, які влада Дніпра закупила для дніпровських лікарень. Виявилося, дійсно, вчора партія апаратів ШВЛ надійшла на Київську митницю і її не можна швидко розмитнити, оскільки це не дозволяє зробити закон, який митниця виконує. Зв'язався з Максом Нефьодовим, і з'ясувалося, що в закон про ввезення медобладнання для боротьби з коронавірусом записали, що безперешкодне ввезення застосовується тільки для опорних лікарень, визначених МОЗ і тільки для ввезення структурами МОЗ. А зараз більшу частину обладнання ввозить не МОЗ, а приватні структури і волонтерські фонди. А це законом не передбачено. Однак глава митної служби сказав, що ситуацію виправлять сьогодні - вже підготовлені уточнення до порядку ввезення, і безперешкодно зможуть ввозити всі, питання узгоджено з міністром фінансів Уманським і прем'єром Шмигалем. Нефьодов сказав, що Кабмін ухвалить відповідну постанову сьогодні, то ж апарати ШВЛ повинні сьогодні ввечері бути пропущені через митницю. Подивимося, як пройде, мені здавалося, що уряд розуміє, що такого роду вантажі повинні влітати в країну на максимальній швидкості", - розповів журналіст.

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"Про ідіотів і бюрократів під час епідемії! Місто Дніпро через ProZorro придбало апарати ШВЛ, які вже третій день стоять на митниці. Згідно з постановою Кабміну від 20 березня # 224 та додатком до неї, цей товар зобов'язані розмитнити як критичний імпорт без сплати вхідного ПДВ. Апарати негайно повинні надійти в інфекційну лікарню # 21 без зволікань. Однак Київська митниця вже третій день вимагає сплати ПДВ і якісь довідки, довідки, довідки. Останнє, що вони зажадали - підтвердження МОЗ про те, що цей вантаж призначений для потреб у боротьбі з епідемією. Через ідіотів і бюрократів, можуть померти люди, які очікують екстреної допомоги в Дніпрі. Альо, гараж, Шмигаль, або хто-небудь, хто є живий. Довідку дайте!" - розповів Корбан.