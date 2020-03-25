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25.03.20 15:46

Кабмін виділить МВС 140 мільйонів на засоби захисту для правоохоронців

Кабінет міністрів вирішив виділити Міністерству внутрішніх справ 140 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету для забезпечення працівників засобами захисту під час карантину в Україні.

Кабмін виділить МВС 140 мільйонів на засоби захисту для правоохоронців

Відповідне рішення ухвалили на засідання уряду 25 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Проєктом розпорядження передбачається виділити для системи органів МВС 140 мільйонів гривень для забезпечення їх засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів та санітарно-карантинного контролю в умовах пандемії, викликаної поширенням коронавірусу в Україні", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко

Також на наступному засіданні уряду планується розглянути питання виділення коштів для Служби безпеки.

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