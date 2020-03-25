Карантин не скасовує планової вакцинації, - ЦОЗ

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Це буде додатковим навантаженням на системи охорони здоров'я в країнах, які вже і так перевантажені через пандемію Covid-19", - повідомили в ЦГЗ.

Там наголошують, під час карантинних заходів не заборонено профілактичні вакцинації.

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Центр закликає медустанови інформувати населення про правила вакцинації, не створювати чергу, скупчення в кімнатах очікування, заздалегідь планувати графік консультаційних прийомів і вакцинації і розмежовувати потоки пацієнтів (організувати окремі входи або визначити годинник для рутинної вакцинації), а також виділити добре вентильовані приміщення і забезпечити дотримання соціальної дистанції не менше 1,5-2 м щодо інших людей (або тих, хто з дітьми), які очікують вакцинацію.