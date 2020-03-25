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25.03.20 16:12

Карантин не скасовує планової вакцинації, - ЦОЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує переривати планову вакцинацію навіть на короткий період, оскільки це призведе до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій або зростання кількості випадків захворювань, які можна запобігти шляхом вакцинації.

Карантин не скасовує планової вакцинації, - ЦОЗ

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Це буде додатковим навантаженням на системи охорони здоров'я в країнах, які вже і так перевантажені через пандемію Covid-19", - повідомили в ЦГЗ.

Там наголошують, під час карантинних заходів не заборонено профілактичні вакцинації.

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Центр закликає медустанови інформувати населення про правила вакцинації, не створювати чергу, скупчення в кімнатах очікування, заздалегідь планувати графік консультаційних прийомів і вакцинації і розмежовувати потоки пацієнтів (організувати окремі входи або визначити годинник для рутинної вакцинації), а також виділити добре вентильовані приміщення і забезпечити дотримання соціальної дистанції не менше 1,5-2 м щодо інших людей (або тих, хто з дітьми), які очікують вакцинацію.

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