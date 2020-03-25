Кілька нардепів від СН закликали ухвалити банківський законопроєкт: Це єдиний шанс отримати кредит від МВФ і уникнути дефолту

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп від СН Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

Таке саме звернення розмістили на своїх сторінках у фейсбуці і кілька інших нардепів від СН, зокрема Микита Потураєв, Гео Лерос, Олександр Мариковський, Анна Бондар, Олександр Санченко, Віталий Безгін, Дмитро Гурін, Марина Бардіна, Єлизавета Ясько, Олена Шуляк, Ірина Борзова.

"Ні дефолту.

Ми, народні депутати України, члени фракції "Слуга народу", закликаємо колег по фракцїї та парламенту підтримати законопроєкт №3260, що унеможливить відміну рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з Державного бюджету їх попереднім власникам. Цей законопроект знімає ризики розбалансування фінансової системи України та необгрунтованого навантаження на Державний бюджет у важкий для країни період світової економічної кризи.

На сьогодні його прийняття — це єдиний шанс для України отримати кредит від МВФ та уникнути дефолту.

На жаль, через світову економічну кризу та форс-мажор у вигляді пандемії коронавірусу, наша економіка не здатна самостійно подолати всі наслідки тих проблем, з якими вона зіткнулася. Нам потрібна допомога і економічне відродження. Оголошення дефолту призведе до катастрофічних наслідків для нашої державності.

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Ми перестанемо бути надійними партнерами, щонайменше 10 наступних років нас оминатимуть усі міжнародні інвестори, ми не зможемо отримати від міжнародних фінансових інститутів жодних кредитів, без яких неможливо буде стимулювати економіку та провести успішні реформи. Державні активи будуть скуповуватися за безцінь. Гривня впаде, інфляція буде неконтрольованою, зростатиме безробіття. І наша країна буде падати все нижче і нижче.

Щоб уникнути такого сценарію, закликаємо Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики негайно розглянути законопроєкт, щоб якнайшвидше розглянути його у Верховній Раді.

Також звертаємося до колег по фракції та парламенту із закликом підтримати рятівний для нашої країни законопроєкт та на знак солідарності з нами розмістити цю заяву у себе на сторінках у соцмережах.

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Віримо, що більшість з наших колег свідомі своєї відповідальності за долю держави та розуміють всю складність ситуації, в якій опинилася Україна. А тому, незважаючи на загрозу коронавірусу, вони без вагань прийдуть до Парламенту та підтримають законопроєкт. Всі ми давали Присягу на вірність народу України. Ані війна, ані епідемія від цієї Присяги нас не звільняють. Це – ціна майбутнього нашої держави.

Україна в нас одна. І ми не маємо права її втратити!"- йдеться в заяві.



