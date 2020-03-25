Три нові випадки коронавірусу підтвердили в Києві, - Кличко

У Києві 25 березня лабораторно підтвердили три нові випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Всі троє киян, у яких лабораторні дослідження підтвердили діагноз - чоловіки віком 31 рік, 36 років і 67-річний. Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один - з Об'єднаних Арабських Еміратів. Всі троє пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню столиці", - повідомив Кличко.

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За його словами, ці дані отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України"

На цей момент в Києві кількість хворих COVID-19 збільшилася до 34 людей.