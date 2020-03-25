Путін через коронавірус переніс голосування щодо поправок до Конституції, які обнуляють президентські терміни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вважаю, що голосування щодо поправки до Конституції треба перенести", - заявив Путін.

Нову дату голосування визначать фахівці, які оцінюватимуть ситуацію з коронавірусом у Росії і визначатимуть, коли голосування буде безпечним.

Президент РФ зазначив, що всі знають, наскільки серйозно він ставиться до думки виборців щодо запропонованих змін до Конституції. Він пообіцяв, що ще попросить росіян прийти і проголосувати щодо цих поправок. Однак абсолютним пріоритетом для нього є "здоров'я, життя і безпека людей", тому він вирішив відкласти голосування.

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Він нагадав, що Росія не зможе відгородитися від коронавірусу, хоча влада робить все, щоб грати на випередження. Найбільший ризик виник для літніх людей. У зв'язку з цим він закликав їх і всіх інших максимально обмежити контакти.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у Росії за минулу добу збільшилася на 163 - до 658. Таким чином, добовий приріст нових випадків захворювання в Росії збільшився майже втричі (з 50-60 випадків).

Раніше закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.

Нагадаємо, у січні цього року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

До них була пізніше додана поправка, яка "обнуляє" попередні президентські терміни Путіна.