Нардепи Палиця, Дубінський і Василевська-Смаглюк подали в Раду альтернативи банківському законопроєкту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
24 березня Кабінет Міністрів вніс проєкт закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Прийняття цього документа необхідно для нової програми з МВФ.
25 березня з'явилися три альтернативні до нього законопроєкти: Ігор Палиця зареєстрував свій варіант під №3260-1, Олександр Дубінський - під №3260-2, а Ольга Василевська-Смаглюк - під №3260-3.
Супровідна документація до альтернативних законопроєктів поки відсутня.
Дата розгляду законопроєктів профільним комітетом невідома.